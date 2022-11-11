اذاعة وتلفزيون
“عمي” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الجمعة)، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف ليلا، على موعد مع أحداث الفيلم السينمائي “عمي”، من إخراج نسيم عباسي. ويعرف الفيلم مشاركة الممثلة عالية، ونخبة من الكوميديين المغاربة، من قبيل محمد الخياري، وعزيز داداس، ومنال الصديقي، وسعاد العلوي، وعبد الرحيم الغزواني، والراحل نور الدين بكر، وعبدأكمل القراءة »
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