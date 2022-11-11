fbpx
الصباح الفني

مهرجان‭ ‬الفيلم‭ ‬بمراكش‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬جديدة

منذ 42 ثانية
النجم‭ ‬الهندي‭ ‬رانفير‭ ‬سينغ‭                 (‬خاص‭)‬
فعالياته‭ ‬تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬ورانفير‭ ‬سينغ‭ ‬أول‭ ‬المكرمين تنطلق‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭)‬،‭ ‬فعاليات‭ ‬المهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬للفيلم‭ ‬مراكش‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬22،‭ ‬لتستمر‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬ وسيعرف‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح،‭ ‬تكريم‭ ‬النجم‭ ‬الهندي‭ ‬رانفير‭ ‬سينغ،‭ ‬إذ‭ ‬سيحتفى‭ ‬به‭ ‬بقصر‭ ‬المؤتمرات،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬إلى‭ ‬ساحة‭ ‬جامع‭ ‬الفنا،‭ ‬للقاء‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 42 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى