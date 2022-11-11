الصباح الفني
مهرجان الفيلم بمراكش في دورة جديدة
فعالياته تنطلق اليوم ورانفير سينغ أول المكرمين تنطلق مساء اليوم (الجمعة)، فعاليات المهرجان الدولي للفيلم مراكش في دورته 22، لتستمر إلى غاية 19 من الشهر الجاري. وسيعرف حفل الافتتاح، تكريم النجم الهندي رانفير سينغ، إذ سيحتفى به بقصر المؤتمرات، قبل أن ينتقل إلى ساحة جامع الفنا، للقاءأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا