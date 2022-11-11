الرياضة
إنجاز تاريخي للجيش بالعصبة النسوية
الفريق العسكري يواجه صان داونز في المباراة النهائية حقق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية إنجازا تاريخيا، بتأهله إلى نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، المقرر بعد غد (الأحد)، إذ سيواجه ما ميلودي صان داونز الجنوب إفريقي، ليكون بذلك أول فريق مغربي وعربي يصل إلى المباراة النهائية. وجاء تأهل الجيشأكمل القراءة »
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