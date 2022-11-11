الرياضة
الأشبال أمام حاجز ليبيا
شيبا حذر اللاعبين من الاستهانة بالمنافس سيكون المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة على المحك، عندما يواجه نظيره الليبي، اليوم (الجمعة)، بملعب 5 يوليوز بالجزائر العاصمة، انطلاقا من السادسة والربع، لحساب الجولة الثانية، من تصفيات منطقة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للشباب. وتشكل المباراة فرصةأكمل القراءة »
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