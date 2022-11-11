الرياضة
آسفي: لن نلجأ لـ “الطاس” في قضية البنزرتي
رئيسه قال إن ثقته كبيرة في اللجن المختصة ولن يحتكم لجهة خارجية قال محمد الحيداوي، رئيس أولمبيك آسفي، إن فريقه أغلق موضوع المدرب التونسي فوزي البنزرتي، ولن يلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي «الطاس». وأوضح الرئيس في تصريح ل»الصباح» قائلا «يمكن اعتبار هذه المسألة داخلية. الفريق اتخذ خطواتأكمل القراءة »
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