الرياضة
لحتيمي ينعش الفتح بـ 300 مليون
توصل الفتح الرياضي بـ 300 مليون سنتيم، من طرابزون التركي، قيمة الدفعة الأولى من صفقة انتقال منتصر لحتيمي الصيف الماضي، بعد مطالبة الفريق الرباطي بها. وقدم الفتح الشكر إلى الفريق التركي، بعد استجابته للإنذار، الذي وجهه إليه، بسبب التأخر في تسديد قيمة 300 مليون، سيما أن الفريقأكمل القراءة »
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