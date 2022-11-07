اذاعة وتلفزيون
نقابة: أوضاع مهينة بـ “دار البريهي”
طالبت بالزيادة في الأجور وهددت باستئناف برنامجها النضالي نددت النقابة الوطنية لعاملي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل بالأوضاع التي وصفتها ب”المهينة” التي يشتغل فيها العاملون بسبب ما أسمته “الوضع الكارثي لظروف العمل”. وأكدت النقابة تماطل إدارة “دار البريهي” في تنفيذ محضر الاتفاق،أكمل القراءة »
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