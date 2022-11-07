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بركات في روما لدعم المرأة
تستضيف العاصمة الإيطالية روما، في 18 نونبر الجاري، في صالة “جالا أرت” التي تعد أحد أهم قاعات العرض الإيطالية معرضا لفنان الصورة المصري أحمد بركات . ويقام المعرض تحت شعار ماريا أنجيلا بهدف دعم المرأة، ويضم أكثر من 20 صورة التقطها أحمد بركات بعدسته تجسد المشاعر والأحاسيسأكمل القراءة »
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