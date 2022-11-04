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وطنية

المخارق‭ ‬يهاجم‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي

منذ 3 دقائق
هاجم‭ ‬الميلودي‭ ‬المخارق،‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬الاتحاد‭ ‬المغربي‭ ‬للشغل،‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬المقاربة‭ ‬التي‭ ‬ينهجها‭ ‬الصندوق‭ ‬وتوصياته،‭ ‬كانت‭ ‬لها‭ ‬عواقب‭ ‬وخيمة‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬وعلى‭ ‬الفئات‭ ‬الهشة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الطبقة‭ ‬العاملة‭. ‬وانتقد‭ ‬المخارق،‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬روبيرطو‭ ‬كارداربلي،‭ ‬ممثل‭ ‬الصندوق‭ ‬النقد‭ ‬ونائب‭ ‬مدير‭ ‬قسم‭ ‬الصندوق‭ ‬بشمال‭ ‬إفريقيا‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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