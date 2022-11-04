وطنية
المخارق يهاجم صندوق النقد الدولي
هاجم الميلودي المخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن المقاربة التي ينهجها الصندوق وتوصياته، كانت لها عواقب وخيمة على الدول وعلى الفئات الهشة وعلى رأسها الطبقة العاملة. وانتقد المخارق، في لقائه مع روبيرطو كارداربلي، ممثل الصندوق النقد ونائب مدير قسم الصندوق بشمال إفريقياأكمل القراءة »
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