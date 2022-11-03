وطنية
بوريطة: القمم لا تختزل العمل العربي
وزير الخارجية أكد لقناة “العربية” أن المغرب يرفض المس بالخطوط الحمراء أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، جوابا عن سؤال غياب الملك عن القمة، أن جلالته تابع التحضيرات، إلا أن اعتبارات مرتبطة بسياق إقليمي ثنائي، حالت دون مشاركته شخصيا، مشيرا إلى أن الأمرأكمل القراءة »
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