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الصباح الفني

موس‭… “‬نشاط‭” ‬فني‭ ‬ملحوظ

منذ دقيقتين
موس‭ ‬ماهر‭ (‬خاص‭)‬
أطل‭ ‬على‭ ‬جمهوره‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬أغنية‭ ‬و»ديو‮»‬‭ ‬مزج‭ ‬بين‭ ‬‮«‬الركادة‮»‬‭ ‬و»الواي‭ ‬واي‮»‬ يعيش‭ ‬موس‭ ‬ماهر،‭ ‬نجم‭ ‬الراي‭ ‬المغربي،‭ ‬منذ‭ ‬مدة،‭ ‬نشاطا‭ ‬فنيا‭ ‬ملحوظا،‭ ‬إذ‭ ‬أطل‭ ‬على‭ ‬جمهوره،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة الأخيرة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أغنية،‭ ‬طرحها‭ ‬على‭ ‬قناته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ “‬يوتوب‭”.‬ وأضاف‭ ‬ماهر‭ ‬إلى‭ “‬ريبيرتواره‭”‬،‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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