الصباح الفني
موس… “نشاط” فني ملحوظ
أطل على جمهوره بأكثر من أغنية و»ديو» مزج بين «الركادة» و»الواي واي» يعيش موس ماهر، نجم الراي المغربي، منذ مدة، نشاطا فنيا ملحوظا، إذ أطل على جمهوره، خلال الفترة الأخيرة، من خلال أكثر من أغنية، طرحها على قناته الرسمية على موقع “يوتوب”. وأضاف ماهر إلى “ريبيرتواره”، أغنية جديدةأكمل القراءة »
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