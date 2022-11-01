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“غوغل” يحتفي بالحمداوية
احتفى محرك البحث “غوغل” بذكرى الحاجة الحمداوية، التي توفيت السنة الماضية، واعتبرها من أقدم الفنانات المغربيات في مجال فن العيطة، إذ ارتبطت به منذ ظهورها على الساحة الفنية، في وقت كان المجتمع المغربي، ينظر فيه إلى الفن بنوع من التحفظ والحذر. وعاشت الراحلة المجد الذهبي للأغنية المغربيةأكمل القراءة »
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