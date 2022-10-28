الرياضة
جدل حول حكم الجيش ودجوليبا
أوقف سنة بسبب ضلوعه في محاولة ارتشاء عينت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم النيجيري جوزيف أوغابور، لقيادة مباراة الجيش الملكي ودجوليبا المالي في ثالث نونبر المقبل، لحساب ذهاب الدور الفاصل، المؤهل إلى دور المجموعات لكأس “كاف”. ويساعد أوغابور في مهامه كل من إفوزا سليستين إيغديا وإغهو هوب وكادريأكمل القراءة »
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