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الرياضة

جدل حول حكم الجيش ودجوليبا

منذ 49 ثانية
أوقف سنة بسبب ضلوعه في محاولة ارتشاء عينت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم النيجيري جوزيف أوغابور، لقيادة مباراة الجيش الملكي ودجوليبا المالي في ثالث نونبر المقبل، لحساب ذهاب الدور الفاصل، المؤهل إلى دور المجموعات لكأس “كاف”. ويساعد أوغابور في مهامه كل من إفوزا سليستين إيغديا وإغهو هوب وكادريأكمل القراءة »

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منذ 49 ثانية


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