الأولى
تحت الدف
قبل عقد ونصف، ابتهج سكان وادي زم، بتثبيت نصب تذكاري بمدخل مدينة الشهداء، تعلوه ثلاث بنادق، مزين بأحدث التصاميم، دشنه مسؤولون حكوميون، يتقدمهم المندوب السامي لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير، لمناسبة 20 غشت، التي ترمز إلى ثورة المدينة وفقدانها في يوم واحد ما يزيد عن 2000 شهيدأكمل القراءة »
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