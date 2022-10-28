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منذ 49 ثانية
أصالة في مهرجان الموسيقى كشفت المطربة أصالة، عن “بوستر” حفلها ضمن مهرجان الموسيقي العربية الذي سينظم بدار الأوبرا المصرية. ونشرت أصالة “البوستر” على حسابها على موقع “إنستغرام” قائلة “سنلتقي في مكان به ذكرياتنا، دار الأوبرا أجمل وأعرق”. ويستضيف مهرجان الموسيقى العربية الفنانين علي الحجار، ومحمد الحلو، وعفافأكمل القراءة »

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منذ 49 ثانية


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