الأولى
إقامات بمجرى الوادي ورطت عامل تمارة
التحقيقات تطول عددا من الموظفين والإدارات وتفاصيل عن رجال السلطة الموقوفين تحركت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال اليومين الماضيين، في إطار البحث في ملف خروقات التعمير بتمارة التي أسقطت العامل ورجال سلطة وموظفين، في أكثر من اتجاه، للملمة مجمل الاختلالات التي رافقت تشييد مجمع سكني كبيرأكمل القراءة »
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