الرياضة
المحمدي يسبق المنتخب للمعمورة
توقف الدوري السعودي جعله يبدأ معسكره مبكرا التحق منير المحمدي، حارس مرمى المنتخب الوطني، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم، لمواصلة استعداداته لمونديال قطر، بعد توقف الدوري السعودي. وعلمت “الصباح”، أن المحمدي اتفق مع طاقم المنتخب الوطني على الالتحاق بمركب المعمورة، لمواصلة استعداداته لنهائيات كأس العالم، والحفاظأكمل القراءة »
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