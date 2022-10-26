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مسؤولون بتمارة يتحسسون رؤوسهم
تعزيزات أمنية لمنع احتلال الشقق والتحقيقات ستشمل الجماعة وموثقا وجهات أخرى توجهت العديد من سيارات الأمن والقوات المساعدة، منذ صباح أمس (الثلاثاء)، إلى موقع المجمع السكني بتمارة، المشمول بقرار الهدم، لمنع محاولات اقتحام الشقق، للتصدي لعمليات الهدم وإجبار السلطات على التراجع عن قرارها. وحضرت أيضا تعزيزات أمنية،أكمل القراءة »
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