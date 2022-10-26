الأولى
“جنرال” يقطع الطريق ويعزل دوارا
منع تنفيذ حكم باقتلاع أشجار زيتون غرسها في المنفذ الوحيد لفلاحين بمنطقة الكارة رفض نافذ حكما صادرا عن المحكمة الابتدائية ببرشيد تحت عدد 296 في الملف رقم 2021.1201.1676 بفتح طريق عرضها 10 أمتار بدوار أولاد يحيى بجماعة أولاد زيدان التابعة لنفوذ قيادة المذاكرة الجنوبية ضواحي الكارة، إذأكمل القراءة »
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