الرياضة
ديربي النار يبتسم للوداد
شهب ومتفجرات وتوقفات وعقوبات تنتظر الفريقين وجدل حول التحكيم حسم الوداد الرياضي الديربي 132 لصالحه، بهدفين لواحد، أول أمس (الأحد)، بملعب محمد الخامس بالبيضاء، ضمن الدورة السادسة من بطولة القسم الأول لكرة القدم. وسجل هدفي الوداد أيمن الحسوني في الدقيقة 57، وأرسين زولا، في الدقيقة 80، بينماأكمل القراءة »
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