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الصباح الفني

‭”‬تريو‭” ‬يجمع‭ “‬بيغ‭” ‬والستاتي‭ ‬والصنهاجي

منذ دقيقة واحدة
فاجأ‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬توفيق‭ ‬حازب،‭ ‬المعروف‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬بـ‭”‬دون‭ ‬بيغ‭”‬،‭ ‬جمهوره‭ ‬بعدما‭ ‬أعلن‭ ‬تقديم‭ “‬تريو‭” ‬سيجمعه‭ ‬بالفنانين‭ ‬الشعبيين‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الستاتي‭ ‬وسعيد‭ ‬الصنهاجي‭.‬ وكشف‭ “‬دون‭ ‬بيغ‭” ‬بعض‭ ‬تفاصيل‭ ‬لائحة‭ ‬أغاني‭ ‬ألبومه‭ ‬الجديد،‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬فيسبوك‭”‬،‭ ‬ليؤكد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأغاني،‭ “‬تريو‭” ‬سيكون‭ ‬مفاجأة‭ ‬غير‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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