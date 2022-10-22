الصباح الفني
”تريو” يجمع “بيغ” والستاتي والصنهاجي
فاجأ مغني الراب توفيق حازب، المعروف في الساحة الفنية بـ”دون بيغ”، جمهوره بعدما أعلن تقديم “تريو” سيجمعه بالفنانين الشعبيين عبد العزيز الستاتي وسعيد الصنهاجي. وكشف “دون بيغ” بعض تفاصيل لائحة أغاني ألبومه الجديد، على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، ليؤكد أنه من بين الأغاني، “تريو” سيكون مفاجأة غيرأكمل القراءة »
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