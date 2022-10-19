راصـــــــد

الصباح الـتـربـوي
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< مساءلة جر تأخر أشغال الملعب البلدي للقنيطرة شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للمساءلة، بعدما طالبه نائب برلماني بالكشف عن أسباب تأخر الأشغال وآجال فتح الملعب. وسرد حاتم بن رقية، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب في سؤال كتابي، عددا من المعطيات حولأكمل القراءة »
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