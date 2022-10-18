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الرياضة

تواركة يواصل مفاجآته

منذ 52 ثانية
فاز على الحسنية بأكادير والسكتيوي يشيد بشجاعة لاعبيه مني حسنية أكادير بأول هزيمة في الموسم الرياضي الجاري، عقب خسارته بملعبه أدرار، أمام اتحاد تواركة، بهدفين لهدف، أول أمس (الأحد)، لحساب الجولة السادسة من بطولة القسم الأول. وسجل لاتحاد تواركة هشام الخلوة ورضوان أيت المقدم، فيما سجل يوسفأكمل القراءة »

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منذ 52 ثانية


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