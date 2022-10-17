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الصباح الفني

الديجي عطيف “منوضها” فالقاهرة

منذ 3 دقائق
تقاسم الفنان الشعبي والديجي مهدي عطيف، مع متابعيه على صفحته الخاصة بفيسبوك، صورا من حفل زفاف أحياه أخيرا بالعاصمة المصرية القاهرة. واختار عطيف في الحفل الذي أحياه تقديم برنامج موسيقي مغربي خالص، عبارة عن مختارات من الأغنية الشعبية المغربية بمختلف أنواعها، إذ تعد من المناسبات النادرة التيأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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