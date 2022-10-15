الرياضة
حشاد مدربا لسلة الوداد
وقع حسن حشاد عقدا لتدريب الوداد الرياضي لكرة السلة. وسبق لحشاد، الذي يعد أحد أبرز الأطر على الصعيد الوطني، أن قاد المنتخب المغربي خلال نهائيات بطولة إفريقيا، كما سبق له قيادة نادي الشمال القطري للفوز بالبطولة والكأس القطريين. وسيخوض الوداد مباراة الدورة الأولى من بطولة القسم الممتازأكمل القراءة »
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