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بذور فاسدة تورط “سوناكوس”
الشركة عوضت فلاحين بـ 80 مليونا واستدعاء مصرحين بـ “أونسا” ومكلفين بالاستشارة الفلاحية أظهرت محاكمة مسؤولين بالشركة الوطنية لتسويق البذور “سوناكوس”، أمام غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الماضي، أن التحاليل التي أجريت على بذور موزعة على الفلاحين بينت أنها بالفعل فاسدة، ومجهولة المصدر، وأنأكمل القراءة »
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