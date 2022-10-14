الرياضة
رسالة رياضية: بطولة
تقبل المنافسات الكروية في المغرب على فترة توقف طويلة، بسبب كأس العالم بقطر، بمشاركة المنتخب الوطني، لكن هناك ملاحظات: أولا، يفترض أن تكون الأندية على علم بموعد توقف المنافسات، ومدة هذا التوقف، حتى تتمكن من وضع برنامج يتماشى مع ذلك، للتحضير لما بعد المونديال، وكل هذا يصبأكمل القراءة »
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