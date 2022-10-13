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الرياضة

استياء من بعثة المنتخب النسوي للمونديال

منذ دقيقتين
اللاعبات انهزمن أمام البرازيل والحارسة تيتاح تثير الجدل أثار التحاق خديجة إيلا، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، ببعثة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة بالهند، غضب باقي أعضاء العصبة، بدعوى إقصائهم من السفر رفقة المنتخبات الوطنية. وعلمت “الصباح”، أن عددا من الأعضاء ورؤساء أندية احتجوا علىأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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