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الرياضة

مارتينيز: المغرب يخيفنا

منذ دقيقتين
أبدى روبيرتتز مارتينيز، مدرب بلجيكا، تخوفاته من مواجهة المنتخب الوطني في المونديال. وصف مارتينيز، في تصريحات صحافية، اللاعبين المغاربة بالموهوبين، مضيفا “إنهم يمارسون في بطولات كبيرة، وبالتالي متعودون على خوض مباريات من مستوى عال، إنه منتخب جيد”. وتابع قائلا “إنه منتخب جديد مع مدرب جديد. لهذا لاأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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