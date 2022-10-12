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الرياضة

صفعة أخرى للمنتخب النسوي

منذ 9 دقائق
دوري قادس عرى عيوب اللبؤات وبيدروس على المحك سحق المنتخب النسوي الكندي نظيره المغربي بأربعة أهداف لصفر، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الاثنين) بإسبانيا، لحساب الجولة الثانية من دوري قادس الدولي. وتناوب على تسجيل أهداف المباراة الأربعة، جيسي فليمينغ في الدقيقة 24، وإيفلين فينيس في الدقيقةأكمل القراءة »

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منذ 9 دقائق


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