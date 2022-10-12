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الرياضة

فرصة أخيرة للجعواني

منذ دقيقتين
صلح لعودة جماهير المولودية إلى المدرجات ذكرت مصادر متطابقة أن النتائج السلبية لمولودية وجدة قد تعصف بالمدرب منير الجعواني، الذي لم يعد يلقى الإجماع داخل مكونات النادي، خصوصا الهزيمة داخل الميدان أمام شباب السوالم بأربعة أهداف لثلاثة. وأضافت المصادر ذاتها أن الرئيس محمد هوار، منح الجعواني فرصةأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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