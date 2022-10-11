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فهمي في “سر السلطان” وقع النجم حسين فهمي على انضمامه لأسرة مسلسل “سر السلطان” المستوحى من رواية “سره باتع” للأديب يوسف إدريس، الذى يشارك في بطولته النجمين أحمد فهمي وأحمد السعدني. وينتظر أن يبدأ التصوير أواخر أكتوبر الجاري، بعد الانتهاء من كافة الترتيبات. يشار إلى أن آخرأكمل القراءة »
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