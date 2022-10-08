ربورتاج
مراكش لم تعد “وريدة”
حافلاتها باهتة مهترئة وشوارعها غير آمنة تنتشر فيها الأزبال والمتسولون والتحرش عملة رائجة إنجاز: نورا الفواري (موفدة الصباح إلى مراكش – تصوير: (عبد الرحمان المختاري) مراكش مدينة يتحاكى بذكرها الركبان من مختلف أنحاء العالم. الكل يتحدث عن جاذبيتها التي لا تقاوم. هي بالنسبة إلى المغاربة مدينة “البهجة”أكمل القراءة »
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