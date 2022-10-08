الرياضة
منتخب مبتوري الأطراف يودع المونديال
غادر المنتخب الوطني لكرة القدم لمبتوري الأطراف كأس العالم 2022 الخاصة بهذه الفئة، بعد هزيمته أمام نظيره التركي، بأربعة أهداف لهدف في مباراة ربع النهائي. وفشل منتخب فؤاد عسو في مجاراة خبرة المنتخب التركي المتسلح بعاملي الأرض والجمهور، وأنهى الشوط الأول متأخرا بهدف لصفر. في بداية الشوطأكمل القراءة »
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