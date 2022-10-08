الصباح الفني
عاجل في “النورس”
يضرب الممثل عبد الإله عاجل موعدا لجمهوره بالمركز الثقافي محمد المنوني بمكناس، يوم ثاني عشر أكتوبر الجاري على الساعة السابعة مساء، لمتابعة أحدث عروضه المسرحية بعنوان “النورس” لفرقة “مسرح الشامات”، والذي يقدم بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل. وتعتبر “النورس” تجربة مسرحية جديدة لمسرح الشامات التي تدخلأكمل القراءة »
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