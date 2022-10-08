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الصباح الفني

عاجل‭ ‬في‭ “‬النورس‭”‬

منذ دقيقتين
عبد‭ ‬الإله‭ ‬عاجل‭ (‬خاص‭)‬
يضرب‭ ‬الممثل‭ ‬عبد‭ ‬الإله‭ ‬عاجل‭ ‬موعدا‭ ‬لجمهوره‭ ‬بالمركز‭ ‬الثقافي‭ ‬محمد‭ ‬المنوني‭ ‬بمكناس،‭ ‬يوم‭ ‬ثاني‭ ‬عشر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء،‭ ‬لمتابعة‭ ‬أحدث‭ ‬عروضه‭ ‬المسرحية‭ ‬بعنوان‭ “‬النورس‭” ‬لفرقة‭ “‬مسرح‭ ‬الشامات‭”‬،‭ ‬والذي‭ ‬يقدم‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل‭.‬ وتعتبر‭ “‬النورس‭” ‬تجربة‭ ‬مسرحية‭ ‬جديدة‭ ‬لمسرح‭ ‬الشامات‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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