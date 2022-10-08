الرياضة
الجيش مكتمل الصفوف أمام أشانتي
داكروز يعتبر المنافسة القارية ضمن أهدافه وتحكيم تونسي للمباراة يواجه الجيش الملكي نظيره أشانتي غولدن بويز الغيني، غدا (الأحد) انطلاقا من الثامنة، على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب ذهاب الدور الثاني من كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم. ويدخل الفريق العسكري هذه المباراة بكاملأكمل القراءة »
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