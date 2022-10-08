وطنية
الدهر يصفع ممثل الجزائر في اليونسكو
صفع سمير الدهر، السفير والمندوب الدائم للمملكة المغربية لدى اليونسكو، ممثل الجزائر الذي تدخل في إطار نقطة نظام، وتلا رسالة توصل بها من مكتب الجنرال السعيد شنقريحة، مكتوبة بلغة فرنسية ركيكة وادعى فيها أمورا غير صحيحة. وغرد ممثل الجزائر، خارج السرب، أثناء مناقشة موضوع التراث الثقافي اللاماديأكمل القراءة »
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