الرياضة
السريع يسترجع شيتو وكروي
تنفس سريع وادي زم، الصعداء، بعودة رضوان كروي والبوركينابي شيتو أييكي، في مباراة اليوم (السبت)، أمام وداد فاس، التي تجرى بملعب الحسن الثاني، لحساب الدورة الخامسة من بطولة القسم الثاني. ويسترجع سريع وادي زم، هدافه رضوان كروي، مسجل أربعة أهداف، والذي ترك فراغا في هجوم الفريق أمامأكمل القراءة »
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