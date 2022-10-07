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حوادث

الحبس لمثيري الشغب بفاس

منذ 35 ثانية
قضت المحكمة الابتدائية بفاس، الثلاثاء الماضي، بإدانة ثلاثة مشجعين لفريق المغرب الفاسي لكرة القدم، معتقلين بسجن بوركايز، بسنة واحدة حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة لكل واحد منهم، بعد شهر على اعتقالهم إثر أحداث شغب عرفتها مباراته أمام أولمبيك آسفي بالمركب الرياضي بطريق صفرو، إذآخذتهم لأجل «المساهمةأكمل القراءة »

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منذ 35 ثانية


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