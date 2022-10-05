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شيرين و”مغامرات كوكو” انتهت الفنانة شيرين رضا من تصوير فيلم “مغامرات كوكو”، الذي يعد أولى بطولات بيومي فؤاد المطلقة، وتشارك فيه ثلة من الممثلين منهم خالد الصاوي، وأوس أوس، ونانسي صلاح، وإيهاب فهمي، ومنة فضالي، وعمرو عبدالعزيز، وهو من تأليف إيهاب ناصر، وإخراج إسماعيل فاروق. وتنتظر شيرين عرضأكمل القراءة »
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