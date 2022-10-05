الصباح الـتـربـوي
راصـــــــد
< تقاعد أعلنت وزارة التربية الوطنية عن بدء عملية الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد، أو ما يسمى بالتقاعد النسبي للموسم 2023/2024. وأشارت الوزارة في مذكرة بهذا الخصوص أن هذه العملية تأتي في إطار المقاربة الاستباقية التي تقوم عليها الرؤية الجديدة لتدبير المنظومة التربوية، التي تسعىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا