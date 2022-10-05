الصباح الـتـربـوي
مديرية الجديدة تراقب جودة التعليم الأولي
لقاء مع الجمعيات الشريكة لتقييم المرحلة وتدقيق الأهداف والاتفاق على البرامج عقد رشيد شرويت، المدير الإقليمي لمديرية وزارة التربية الوطنية بالجديدة، بحر الأسبوع الماضي، لقاء مع الجمعيات الشريكة في تسيير أقسام التعليم الأولي برسم الموسم الدراسي 2022/2023. ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التنسيقية التي تستهدف تنزيلأكمل القراءة »
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