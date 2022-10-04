الرياضة
عراشي يتعرض لكسر
تعرض مصطفى عراشي، لاعب شباب مريرت، لكسر خلال مباراة فريقه أول أمس (الأحد)، أمام النادي القنيطري، برسم الجولة الثانية من منافسات القسم الوطني هواة. ويزيد غياب عراشي من مشاكل شباب مريرت الذي خاض مباراته أمام النادي القنيطري ب 14 لاعبا، حيث لم يحصل الفريق بعد على موافقةأكمل القراءة »
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