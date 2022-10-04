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وطنية

المخارق‭ ‬يشهر‭ ‬ورقة‭ ‬الأجور‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الحكومة

منذ دقيقتين
أشهر‭ ‬رفاق‭ ‬الميلودي‭ ‬المخارق،‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬النقابي‭ ‬للموظفين،‭ ‬ورقة‭ ‬الزيادة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الأجور،‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الحكومة،‭ ‬أياما‭ ‬قبل‭ ‬تقديم‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان‭.‬ ورفض‭ ‬فوزي‭ ‬لقجع،‭ ‬الوزير‭ ‬المكلف‭ ‬بالميزانية،‭ ‬خلال‭ ‬جولتي‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مع‭ ‬المركزيات‭ ‬النقابية،‭ ‬مناقشة‭ ‬نقطة‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬الأجور،‭ ‬والرمي‭ ‬بالكرة‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة،‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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