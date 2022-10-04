وطنية
المخارق يشهر ورقة الأجور في وجه الحكومة
أشهر رفاق الميلودي المخارق، في الاتحاد النقابي للموظفين، ورقة الزيادة العامة في الأجور، في وجه الحكومة، أياما قبل تقديم مشروع قانون المالية إلى البرلمان. ورفض فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، خلال جولتي الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، مناقشة نقطة الزيادة في الأجور، والرمي بالكرة إلى رئيس الحكومة،أكمل القراءة »
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