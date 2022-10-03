وطنية
محامون غاضبون على وهبي
وقفات احتجاجا على قرارات الوزير الانفرادية أثار عبد اللطيف وهبي وزير العدل، غضب فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، التي قررت خوض وقفة وطنية أمام مقر وزارة العدل، في 14 أكتوبر الجاري، مع تنظيم احتجاجات أخرى تنديدا بالقرارات الانفرادية للوزير بالإعلان عن امتحان ولوج مهنة المحاماة دون إشراكأكمل القراءة »
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