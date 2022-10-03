أخبار 24/24
”الرقية الشرعية” تخترق وزارة التعليم
بلاغ رسمي يتحدث عن «المس» و»الحالة» يثير التساؤلات لم تسلم وزارة التربية والتعليم من أفكار الرقاة، ومن توظيف قاموسهم وعباراتهم، للتوضيح بخصوص حادثة وقعت بإحدى المؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية للناظور، إذ سقط البلاغ الرسمي في لغة الدجل، والترويج لأفكار أقرب ما تكون إلى الشعوذة والعقلية السحرية،أكمل القراءة »
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