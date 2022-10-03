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‭”‬الرقية‭ ‬الشرعية‭” ‬تخترق‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬

منذ 3 دقائق
بلاغ‭ ‬رسمي‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬المس‮»‬‭ ‬و»الحالة‮»‬‭ ‬يثير‭ ‬التساؤلات‭ ‬ لم‭ ‬تسلم‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬من‭ ‬أفكار‭ ‬الرقاة،‭ ‬ومن‭ ‬توظيف‭ ‬قاموسهم‭ ‬وعباراتهم،‭ ‬للتوضيح‭ ‬بخصوص‭ ‬حادثة‭ ‬وقعت‭ ‬بإحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬بالمديرية‭ ‬الإقليمية‭ ‬للناظور،‭ ‬إذ‭ ‬سقط‭ ‬البلاغ‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬لغة‭ ‬الدجل،‭ ‬والترويج‭ ‬لأفكار‭ ‬أقرب‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬إلى‭ ‬الشعوذة‭ ‬والعقلية‭ ‬السحرية،‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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