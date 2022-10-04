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الصباح الفني

‭”‬كرافاطا‭” ‬ في‭ “‬الطوندونس‭”‬

منذ 3 دقائق
سليم بناني (خاص)
عاد‭ ‬المغني‭ ‬سليم‭ ‬بناني،‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ “‬كرافاطا‭”‬،‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية،‭ ‬بأغنية‭ ‬جديدة،‭ ‬طرحها‭ ‬على‭ ‬قناته‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭” ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬سمحلي‭”.‬ واختار‭ “‬كرافاطا‭” ‬طرح‭ ‬أغنيته‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو،‭ ‬صور‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬المخرج‭ ‬الشاب‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬العلمي،‭ ‬وهو‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬حرص‭ ‬بنفسه‭ ‬على‭ ‬كتابة‭ ‬كلماته‭ ‬وتلحينه،‭ ‬فيما‭ ‬عاد‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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