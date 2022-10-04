الصباح الفني
”كرافاطا” في “الطوندونس”
عاد المغني سليم بناني، المعروف باسم “كرافاطا”، إلى الساحة الفنية، بأغنية جديدة، طرحها على قناته الخاصة على “يوتوب” تحمل عنوان “سمحلي”. واختار “كرافاطا” طرح أغنيته على طريقة فيديو، صور تحت إشراف المخرج الشاب عبد الرحيم العلمي، وهو العمل الذي حرص بنفسه على كتابة كلماته وتلحينه، فيما عادأكمل القراءة »
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