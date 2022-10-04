الرياضة
موجة غضب بطنجة
انتقادات لتصريحات الزاكي ومطالب بعقد جمع عام للمكاشفة عبرت مكونات اتحاد طنجة عن غضبها، بعد أربع خسائر في بداية البطولة الوطنية، إذ أصدر المنخرطون بلاغا ناريا، أعربوا خلاله عن استيائهم من النتائج المخيبة للآمال، والتي لم يشهد تاريخ النادي مثلها. ودعا المنخرطون إلى الإسراع بعقد جمع عام،أكمل القراءة »
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