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وطنية

أخنوش‭ ‬يرهن‭ ‬ملف‭ ‬الأساتذة‭ ‬الباحثين

منذ 4 دقائق
دخل‭ ‬ملف‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬لهيأة‭ ‬الأساتذة‭ ‬الباحثين،‭ ‬السرعة‭ ‬القصوى‭ ‬بتبنيه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة،‭ ‬الذي‭ ‬قرر‭ ‬الجلوس‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬النقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتعليم‭ ‬العالي،‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬إلى‭ ‬الباب‭ ‬المسدود‭.‬ وكان‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يعقد‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش،‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬الوفد‭ ‬النقابي‭ ‬يوم‭أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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