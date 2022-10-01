وطنية
أخنوش يرهن ملف الأساتذة الباحثين
دخل ملف النظام الأساسي لهيأة الأساتذة الباحثين، السرعة القصوى بتبنيه من قبل رئيس الحكومة، الذي قرر الجلوس مع وفد النقابة الوطنية للتعليم العالي، بعد وصول المفاوضات مع وزارة التعليم العالي إلى الباب المسدود. وكان من المنتظر أن يعقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة لقاء مع الوفد النقابي يومأكمل القراءة »
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