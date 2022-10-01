الرياضة
فضيحة بلايلي
أثارت قضية الجزائري يوسف بلايلي، نادي بريست الفرنسي، بعدما قرر الفريق فسخ عقده لأسباب غير عادية. وأوضحت صحف محلية أن بريست قرر إنهاء عقده مع بلايلي، بسبب مشاكل عاناها مع اللاعب، تتعلق بعربدته في فنادق أقام فيها النادي قبل المباريات، وكثرة الشكايات التي تصل للنادي بسبب سوءأكمل القراءة »
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